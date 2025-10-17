Встреча Путина и Трампа пройдет в одном из трех знаковых мест Будапешта

Журналисты назвали возможные места для встречи Путина и Трампа в Будапеште.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в одном из трех знаковых мест Будапешта: на стадионе «Пушкаш Арена», в резиденции правительства — монастыре кармелитов, либо в архитектурном комплексе «Варкерт базар». Выбор локации обусловлен значимостью предстоящих переговоров и опытом проведения масштабных международных мероприятий в столице Венгрии.
«В период председательства Венгрии в Евросоюзе в 2024 году на стадионе “Пушкаш Арена” уже проходили встречи лидеров более 40 государств, а в резиденции правительства — переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана», — пишет РИА Новости.
Ранее в 2019 году Владимир Путин уже встречался с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном именно в «Кармелитском подворье». В сентябре прошлого года на стадионе «Пушкаш Арена» состоялось заседание российско-венгерской межправительственной комиссии. Комплекс «Варкерт базар» на Замковом холме в Буде также часто служит площадкой для форумов и ежегодных обращений главы правительства Венгрии.
16 октября 2025 года прошел телефонный разговор между Путиным и Трампом, во время которого президенты обсудили прекращение огня в секторе Газа, возвращение российских и украинских детей на родину, а также перспективы торговых отношений между Россией и США после завершения украинского конфликта. Дональд Трамп публично заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште и анонсировал новые переговоры между делегациями двух стран.