Встреча Путина и Трампа пройдет в одном из трех знаковых мест Будапешта

16 октября 2025 года прошел телефонный разговор между Путиным и Трампом, во время которого президенты обсудили прекращение огня в секторе Газа, возвращение российских и украинских детей на родину, а также перспективы торговых отношений между Россией и США после завершения украинского конфликта. Дональд Трамп публично заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште и анонсировал новые переговоры между делегациями двух стран.