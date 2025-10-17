США нанесли удар по судну в Карибском море

Анонимный чиновник отметил, что подобные удары США наносят якобы в рамках борьбы с наркотеррористическими группировками из Венесуэлы.
«До этого момента все суда полностью уничтожались, и сообщений о выживших не поступало», — уточнил источник.
Удары были нанесены на фоне наращивания военной мощи США в Карибском бассейне, включая ракетные эсминцы, истребители F-35, атомную подводную лодку и около 6,5 тыс. военнослужащих, в условиях обострения противостояния с правительством Венесуэлы.
Ранее, 15 октября, сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа могла санкционировать проведение ЦРУ «смертоносных операций» в Венесуэле и Карибском бассейне в рамках кампании давления на президента Николаса Мадуро. Решение совпало с наращиванием американского военного присутствия в регионе, включая около 10 тыс. военнослужащих, корабли и подводную лодку.
