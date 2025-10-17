США нанесли удар по судну в Карибском море

Ранее, 15 октября, сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа могла санкционировать проведение ЦРУ «смертоносных операций» в Венесуэле и Карибском бассейне в рамках кампании давления на президента Николаса Мадуро. Решение совпало с наращиванием американского военного присутствия в регионе, включая около 10 тыс. военнослужащих, корабли и подводную лодку.