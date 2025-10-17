Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США нанесли удар по судну в Карибском море

Американские военные нанесли новый удар по судну в Карибском море, якобы перевозившему наркотики. По данным на 17 октября, предоставленным источником агентства Reuters, среди членов экипажа впервые есть выжившие. Подробности о числе пострадавших не сообщаются.

Источник: U.S. Navy

Анонимный чиновник отметил, что подобные удары США наносят якобы в рамках борьбы с наркотеррористическими группировками из Венесуэлы.

«До этого момента все суда полностью уничтожались, и сообщений о выживших не поступало», — уточнил источник.

Удары были нанесены на фоне наращивания военной мощи США в Карибском бассейне, включая ракетные эсминцы, истребители F-35, атомную подводную лодку и около 6,5 тыс. военнослужащих, в условиях обострения противостояния с правительством Венесуэлы.

Ранее, 15 октября, сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа могла санкционировать проведение ЦРУ «смертоносных операций» в Венесуэле и Карибском бассейне в рамках кампании давления на президента Николаса Мадуро. Решение совпало с наращиванием американского военного присутствия в регионе, включая около 10 тыс. военнослужащих, корабли и подводную лодку.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше