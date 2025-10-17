Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провёл встречу с делегацией сторонников главаря киевского режима в Вашингтоне, которая состояла всего из двух человек. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз. К публикации он прикрепил видеозапись, на которой Ермак и его помощник подходят к двум людям, держащим проукраинские плакаты и флаг Незалежной.