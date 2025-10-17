Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

План встречи Трампа с Путиным стал сюрпризом для Зеленского, прилетевшего в США

Для главаря киевского режима Владимира Зеленского, прилетевшего в Вашингтон, стали неожиданностью два события: заявление американского лидера Дональда Трампа о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и договорённость лидеров о встрече в Будапеште. Об этом пишет американский портал Axios.

Источник: Life.ru

По данным издания, украинская делегация, прибыв в Вашингтон в оптимистичном настроении из-за возможных поставок «Томагавков», была ошарашена новостью. Республиканец договорился о встрече с Владимиром Путиным в Венгрии — «самой недружественной Украине стране ЕС».

Согласно информации портала, в программу визита Зеленского включены встречи с руководством ведущих американских военных корпораций — Raytheon и Lockheed Martin.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провёл встречу с делегацией сторонников главаря киевского режима в Вашингтоне, которая состояла всего из двух человек. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз. К публикации он прикрепил видеозапись, на которой Ермак и его помощник подходят к двум людям, держащим проукраинские плакаты и флаг Незалежной.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше