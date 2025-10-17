Лидеры стран ЕС готовят население к вооруженному конфликту с Россией. Они пытаются убедить граждан в неизбежности «угрозы». Такими сведениями поделилась глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, пишет газета «Известия».
Дипломат подчеркнула, что о существовании якобы «угрозы» со стороны Москвы говорят в большинстве стран Европы. Эта риторика прослеживается в доктринах и стратегических документах НАТО и ЕС, уточнила она.
«Идет массированная обработка населения государств Европы в антироссийском ключе. Фактически людей готовят к тому, что рано или поздно Европа погрузится в вооруженное противостояние», — рассказала Юлия Жданова.
Дипломат также отметила, что Запад пытается подорвать устойчивость ряда государств. ЕС нацелен на разжигание ксенофобских и этносепаратистских настроений.