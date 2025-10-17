Названы возможные места встречи Путина и Трампа в Будапеште

Агентство напоминает, что в 2019 году переговоры Владимира Путина с премьер-министром Виктором Орбаном проходили в «Кармелитском подворье». А «Пушкаш Арена», рассчитанная на более чем 67 тысяч зрителей, ранее принимала международные саммиты и заседания межправительственных комиссий, включая события 2024 года с участием лидеров ЕС. Комплекс «Варкерт базар» на Замковом холме регулярно служит площадкой для крупных форумов и ежегодных обращений венгерского премьера.