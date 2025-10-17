Ричмонд
Названы возможные места встречи Путина и Трампа в Будапеште

В Будапеште для предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа рассматриваются несколько возможных площадок. Как пишет РИА «Новости», среди них — стадион «Пушкаш Арена», правительственная резиденция в здании бывшего монастыря и «Варкерт базар» на Замковом холме.

Источник: Life.ru

Агентство напоминает, что в 2019 году переговоры Владимира Путина с премьер-министром Виктором Орбаном проходили в «Кармелитском подворье». А «Пушкаш Арена», рассчитанная на более чем 67 тысяч зрителей, ранее принимала международные саммиты и заседания межправительственных комиссий, включая события 2024 года с участием лидеров ЕС. Комплекс «Варкерт базар» на Замковом холме регулярно служит площадкой для крупных форумов и ежегодных обращений венгерского премьера.

Напомним, Дональд Трамп 16 октября анонсировал встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Это заявление было сделано после их телефонного разговора. А предстоящему саммиту будет предшествовать встреча высокопоставленных советников обеих стран, запланированная на следующую неделю. Республиканец выразил надежду, что встреча с российским лидером в Будапеште состоится в течение двух недель.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

