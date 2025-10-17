В США выступили с важным заявлением после разговора Путина и Трампа

Трамп заявил, что после разговора с Владимиром Путиным пришел к выводу: третьей мировой войны из-за ситуации на Украине не будет, напоминает RT. По данным британского издания Telegraph, возможная встреча Путина и Трампа в Будапеште может стать серьезным вызовом для Евросоюза. Журналисты отмечают, что переговоры между лидерами России и США воспринимаются в ЕС как угроза единству блока и его позиции по украинскому вопросу.