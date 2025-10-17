Конгрессвумен Луна призвала молиться о мире после разговора Путина и Трампа

Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна обратилась к своим подписчикам в соцсети X* с призывом молиться за мир после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.
Политик подчеркнула, что нынешняя ситуация требует особой ответственности и готовности к диалогу, а не к эскалации конфликта. По её словам, в то время как многие настроены на продолжение противостояния, Трамп, напротив, стремится к миру и стабильности.
«Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и молитесь за президента, пока он руководит этим процессом», — написала Луна, выразив надежду на дипломатическое разрешение международных противоречий.
Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Путин подтвердил приверженность РФ политико-дипломатическим методам урегулирования украинского кризиса.