Фицо: Словакия не поддержит санкции против России без решения проблем экономики

«Пришло время говорить громко о том, что нужно нам, а не о том, что от нас хотят другие. На следующей неделе на Европейском совете снова будут говорить в основном о помощи Украине — но где же темы, которые волнуют нас дома? Словакия нуждается в реальной поддержке для своей автомобильной промышленности, решении проблемы цен на энергию и плане по сохранению конкурентоспособности наших компаний на мировом рынке», — заявил Фицо в своих соцсетях.