Так, крупнейший в Венгрии стадион, который носит имя футболиста Пушкаша, был местом саммита Европейского политического сообщества и неформального саммита ЕС в 2024 году. В здании заседания венгерского правительства, историческое название которого «монастырь кармелитов», служит для проведения встреч венгерского премьера Орбана с лидерами других стран в ходе их официальных визитов.