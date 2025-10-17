Ричмонд
Названо возможное место встречи Путина и Трампа в Будапеште

Путин и Трамп в Венгрии могут встретиться в монастыре или на стадионе.

Источник: Комсомольская правда

Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая, предположительно, состоится в Венгрии, может пройти на стадионе либо в здании бывшего монастыря. Такие выводы публикует РИА Новости, исходя из анализа информации о том, где ранее проходили международные политические мероприятия в венгерской столице.

Так, крупнейший в Венгрии стадион, который носит имя футболиста Пушкаша, был местом саммита Европейского политического сообщества и неформального саммита ЕС в 2024 году. В здании заседания венгерского правительства, историческое название которого «монастырь кармелитов», служит для проведения встреч венгерского премьера Орбана с лидерами других стран в ходе их официальных визитов.

Напомним, в четверг вечером состоялся исторический телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа состоялась по инициативе российской стороны и длилась два с половиной часа.

Трамп назвал разговор с Путиным «очень хорошим» и заявил, что в течение двух недель может состояться встреча двух лидеров. Возможным местом её проведения названа Венгрия.

