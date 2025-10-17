Bloomberg: Трамп изменил позицию по Tomahawk после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп изменил тон общения с российским лидером Владимиром Путиным, сделав акцент на конструктивном диалоге с Москвой. Об этом пишет Bloomberg.
В публикации отмечается, что во время разговора Трамп продемонстрировал более сдержанный подход и дал понять, что не намерен передавать Украине ракеты Tomahawk после обсуждения этой темы с Путиным. Такой шаг, по мнению аналитиков, свидетельствует о стремлении американского лидера снизить градус напряжённости и перейти к дипломатическому формату взаимодействия.
Как пишет Bloomberg, изменение риторики указывает на готовность Трампа предоставить дипломатии ещё один шанс прежде, чем рассматривать возможность более жёстких мер против Москвы.
Ранее экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Путин дал понять Трампу, что его нельзя «запугать». Он отметил, что президент РФ обладает удивительным стратегическим мышлением, благодаря которому принимает правильные решения даже в «самых сложных ситуациях».