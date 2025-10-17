Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Kyodo: премьер Японии Исиба сделал подношение в храм Ясукуни

Этот храм в ряде азиатских государств воспринимается как символ японского милитаризма.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба направил традиционное подношение в токийский храм Ясукуни по случаю осенних праздников, сообщает агентство Kyodo.

Как уточняется, в храм было отправлено подношение масакаки — небольшое деревце сакаки, украшенное красными лентами, с табличкой, на которой значится надпись: «От премьер-министра Сигэру Исибы».

Исиба, который вскоре покинет пост главы правительства после выборов нового премьер-министра и открытия внеочередной сессии парламента, вновь отказался от личного визита в Ясукуни. Этот храм в ряде азиатских государств воспринимается как символ японского милитаризма, что делает посещения высокопоставленными лицами политически чувствительным шагом.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Токио согласовывают визит президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в столицу Японии.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше