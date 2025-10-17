Kyodo: премьер Японии Исиба сделал подношение в храм Ясукуни

Исиба, который вскоре покинет пост главы правительства после выборов нового премьер-министра и открытия внеочередной сессии парламента, вновь отказался от личного визита в Ясукуни. Этот храм в ряде азиатских государств воспринимается как символ японского милитаризма, что делает посещения высокопоставленными лицами политически чувствительным шагом.