Kyodo: премьер Японии Исиба сделал подношение в храм Ясукуни

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба направил традиционное подношение в токийский храм Ясукуни по случаю осенних праздников, сообщает агентство Kyodo.
Как уточняется, в храм было отправлено подношение масакаки — небольшое деревце сакаки, украшенное красными лентами, с табличкой, на которой значится надпись: «От премьер-министра Сигэру Исибы».
Исиба, который вскоре покинет пост главы правительства после выборов нового премьер-министра и открытия внеочередной сессии парламента, вновь отказался от личного визита в Ясукуни. Этот храм в ряде азиатских государств воспринимается как символ японского милитаризма, что делает посещения высокопоставленными лицами политически чувствительным шагом.
