Губернатор Кондратьев блокирует паромное сообщение между Трабзоном и Сочи

Транспортное средство отправилось в тестовый рейс, не получив одобрения Краснодарского края, и уже находится в акватории сочинского порта. Сочи является популярным курортом, который ежегодно принимает миллионы туристов из России и других государств. Обеспечение безопасности всех отдыхающих в Сочи является первостепенной задачей администрации Краснодарского края. В связи с этим, администрация региона готовит обращение в Министерство транспорта Российской Федерации с аргументацией о невозможности работы данного парома.