Губернатор Кондратьев блокирует паромное сообщение между Трабзоном и Сочи

Власти Краснодарского края выступили против открытия международного паромного сообщения в сочинском порту. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Несмотря на прибытие в Сочи тестового рейса международного парома Sea bridge, глава региона выразил свое несогласие с планами организации регулярного международного грузопассажирского сообщения через порт города-курорта.
Губернатор подчеркнул, что, хотя регион и стремится к развитию морских перевозок и повышению туристической привлекательности, он считает, что в сложившейся обстановке запуск паромного сообщения является небезопасным и преждевременным шагом.
«Паром может перевозить до 200 легковых и грузовых машин, которые должны проходить тщательную проверку. Организовать необходимые процедуры в порту Сочи сейчас невозможно. На всех предварительных встречах вместе с профильными ведомствами и органами безопасности мы доносили нашу позицию. Несмотря на это инициатор перевозки старается запустить паром в работу и получил разрешение в Росморречфлоте», — сообщил Вениамин Кондратьев.
Транспортное средство отправилось в тестовый рейс, не получив одобрения Краснодарского края, и уже находится в акватории сочинского порта. Сочи является популярным курортом, который ежегодно принимает миллионы туристов из России и других государств. Обеспечение безопасности всех отдыхающих в Сочи является первостепенной задачей администрации Краснодарского края. В связи с этим, администрация региона готовит обращение в Министерство транспорта Российской Федерации с аргументацией о невозможности работы данного парома.