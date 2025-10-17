Путин призвал не перекладывать затраты энергетиков на тарифы для россиян

Он также обратил внимание на устойчивую работу российской энергосистемы, располагающей суммарной установленной мощностью в 270 гигаватт, которая остается одной из крупнейших на планете. По прогнозам Путина, через четверть века объем мирового производства электроэнергии удвоится — при этом подавляющее большинство прироста спроса будет зафиксировано в государствах глобального Юга.