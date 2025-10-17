Путин призвал не перекладывать затраты энергетиков на тарифы для россиян

Стало известно, что энергетическим компаниям запретят включать расходы по устранению дефицита мощности в потребительские тарифы — с такой позицией выступил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Российской энергетической неделе, сообщает «ТАСС».
По словам главы государства, локальные нехватки электроэнергии становятся актуальными на территориях, где разворачиваются масштабные инфраструктурные инициативы: для их восполнения требуется модернизация электросетей и запуск дополнительных генерирующих объектов.
При этом президент особо выделил, что данные финансовые нагрузки не должны напрямую ложиться на граждан и бизнес через тарифы. Для решения сложившейся ситуации нужны более выверенные подходы.
Владимир Путин поручил кабинету министров рассмотреть варианты альтернативного финансирования подобных расходов, в том числе с учетом правовых изменений и новаторских мер поддержки вложений в топливно-энергетический комплекс.
Он также обратил внимание на устойчивую работу российской энергосистемы, располагающей суммарной установленной мощностью в 270 гигаватт, которая остается одной из крупнейших на планете. По прогнозам Путина, через четверть века объем мирового производства электроэнергии удвоится — при этом подавляющее большинство прироста спроса будет зафиксировано в государствах глобального Юга.
