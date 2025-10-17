Европейцев готовят к вооружённому конфликту с Россией

Ранее сербский президент Александр Вучич оценил текущую ситуацию на международной арене словами «все готовятся к войне». По его мнению, вопрос заключается лишь в том, кто какую сторону выберет. При этом глава Сербии заявил, что Белград хотел бы избежать участия в военных конфликтах.