Европейцев готовят к вооружённому конфликту с Россией

В Европе проводится систематическая подготовка населения к столкновению с Россией. Об этом рассказала газете «Известия» глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Источник: Life.ru

По её словам, жители стран ЕС подвергаются масштабной пропаганде, которая формирует восприятие России как неизбежной угрозы. Жданова подчеркнула, что подобная информационная кампания носит целенаправленный характер и отражается в доктринальных и стратегических материалах НАТО и Евросоюза.

Ранее сербский президент Александр Вучич оценил текущую ситуацию на международной арене словами «все готовятся к войне». По его мнению, вопрос заключается лишь в том, кто какую сторону выберет. При этом глава Сербии заявил, что Белград хотел бы избежать участия в военных конфликтах.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

