Стало известно, что главу ОБСЕ оштрафовали за посещение митинга в Грузии

В Грузии был наложен штраф на председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен, о чём стало известно из сообщения агентства IPN со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Причиной штрафа послужило присутствие Валтонен у здания парламента в Тбилиси 14 октября во время массовой акции, что расценили как нарушение установленного порядка. Размер административного взыскания составил пять тысяч лари, что эквивалентно примерно 145,9 тысячи рублей.

Как отмечает пресс-служба грузинского правительства, 15 октября было объявлено об отмене встречи премьера Ираклия Кобахидзе с председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Финляндии, поскольку дипломат посетила оппозиционный митинг в столице накануне.

Позднее финский МИД опроверг заявления об инициаторах отмены переговоров, уточнив для РИА Новости, что встречу перенесли по их собственной инициативе из-за плотного рабочего расписания министра.

В ответ премьер-министр Грузии заявил, что МИД Финляндии распространяет недостоверную информацию. По словам Кобахидзе, встреча действительно была отменена, и причиной этому стало присутствие главы внешнеполитического ведомства Финляндии на акции протеста и её личное общение с участниками митинга возле здания парламента.

Читайте также: Дипломатический скандал: Грузия указала на дверь главе ОБСЕ.

