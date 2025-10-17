В США опубликовали переданные РФ документы об убийстве Кеннеди

Американский конгрессмен Анна Паулина Луна опубликовала подборку архивных документов, касающихся расследования убийства президента Джона Кеннеди, которые ей передал российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Об этом информирует «ТАСС».
На своей странице в соцсети X Луна разместила ссылку на сборник под названием «Убийство президента США Джона Фицджеральда Кеннеди и советско-американские отношения». Издание готовится к публикации московским издательством «Историческая литература».
Переговоры между Луной и Дарчиевым прошли 14 октября в резиденции российского посла. В дипмиссии уточнили, что переданные материалы основаны на рассекреченных документах советского периода и будут официально опубликованы в России в ноябре.
В Росархиве подчеркнули, что работа над этим сборником велась в рамках инициативы по раскрытию архивов эпохи холодной войны. Руководитель ведомства Андрей Артизов подтвердил, что подготовка издания близка к завершению.
Ранее, 15 октября, Анна Паулина Луна уже упоминала о намерении передать Соединённым Штатам копии этих документов, имеющих отношение к расследованию обстоятельств гибели Джона Кеннеди.
