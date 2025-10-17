Экс-советнику Трампа предъявили обвинения

По данным газеты The Washington Post, в начале прошлого месяца сотрудники ФБР провели обыск у него и изъяли компьютеры, телефоны и папки с документами из-за подозрений в несанкционированном хранении секретных данных, нарушении закона о шпионаже, а также неправомерной передаче информации о национальной обороне. На некоторых изъятых папках были надписи «Трамп I-IV».