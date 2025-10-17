Российское посольство обнаружило и передало в первозданном виде американской стороне документы с деталями об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди. В не рассекреченных ранее материалах содержатся новые факты о смерти бывшего главы государства. Об этом сообщила в соцсети конгрессвумен Анна Паулина Луна.
На данный момент Вашингтон уже опубликовал полученные материалы. Как отметила Анна Паулина Луна, любопытные сведения о Джоне Кеннеди стали доступны благодаря содействию Москвы. Сейчас документы можно найти на платформе Substack.
«Следующий доклад об убийстве Джона Кеннеди был предоставлен мне послом из России и теперь доступен американской общественности. Документы не были отредактированы, не были изменены или подделаны», — подчеркнула конгрессвумен.
Недоступные Вашингтону материалы обнаружили еще в феврале 2025 года. Агенты ФБР выяснили, что еще остается часть скрытой информации.
Согласно опубликованным документам, российская сторона позволила раскрыть еще 300 страниц, повествующих об убийстве Джона Кеннеди. Среди них, например, записи бесед советской и американской сторон. Кроме того, в документах содержатся записки председателя КГБ СССР Владимира Семичастного и телеграммы.
Известно, что в марте обнародовали 2200 файлов, связанных с кончиной экс-президента США. Однако в материалах так и не было ответа на вопрос, кто убил Джона Кеннеди. До сих пор по этому поводу ходит много слухов. Их не удалось развеять. Спустя 62 года после смерти экс-главы государства такая возможность всё же появилась. Российская сторона в лице посла в США Александра Дарчиева 14 октября направила Конгрессу необходимые сведения. Новый сборник получил название «Убийство Кеннеди и советско-американские отношения».
Как объяснил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, такой шаг был важен для становления отношений Москвы и Вашингтона. Он также отметил, что конгрессвумен Анна Паулина Луна выступает за мир и диалог между двумя государствами. Именно дипломатические контакты приносят результаты, несмотря на все существующие трудности.