Россия передала США документы с деталями об убийстве Кеннеди: что ответили в Конгрессе

Известно, что в марте обнародовали 2200 файлов, связанных с кончиной экс-президента США. Однако в материалах так и не было ответа на вопрос, кто убил Джона Кеннеди. До сих пор по этому поводу ходит много слухов. Их не удалось развеять. Спустя 62 года после смерти экс-главы государства такая возможность всё же появилась. Российская сторона в лице посла в США Александра Дарчиева 14 октября направила Конгрессу необходимые сведения. Новый сборник получил название «Убийство Кеннеди и советско-американские отношения».