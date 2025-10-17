Скачко: лишенного гражданства экс-мэра Одессы Труханова могут арестовать

Лишенного гражданства Украины экс-мэра Одессы Геннадия Труханова могут арестовать, если это понадобится киевскому режиму. Об этом aif.ru заявил политолог Владимир Скачко.
«Труханов говорит, что будет пытаться судиться. Но это бесперспективно, суды ему не помогут. Арестовать? Конечно могут, если властям это понадобится. Я думаю, они его сняли, а теперь ждут реакции Запада и России», — сказал Скачко.
Он также назвал лишение гражданства и отставку Труханова «серьезнейшим наступлением на местное самоуправление».
«Это единственная ветвь власти, которая упирается прямо на электорат, с которой сложно что-то сделать. Но они нашли механизм. Проверили на двойное гражданство и уволили на этом основании. Если других мэров проверить, они тоже будут иметь по два, а то и три гражданства. Можно покопаться в белье и уволить особенно неугодных», — подчеркнул Скачко.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Геннадия Труханова, бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.
Как заявил Геннадий Труханов, он не собирается покидать Одессу и Украину после лишения гражданства.