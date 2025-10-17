Трамп во время встречи накормит Зеленского и улетит во Флориду

Согласно официальному расписанию президента США, Дональд Трамп проведёт встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу в 20:00 по московскому времени.
Как уточняется, украинский лидер прибудет в Вашингтон в 13:00 по времени восточного побережья США. Переговоры состоятся в формате рабочего обеда и пройдут за закрытыми дверями, без присутствия прессы.
После завершения встречи, около 22:00 по московскому времени, Трамп покинет столицу и вылетит во Флориду, говорится в опубликованном графике американского президента.
Ранее Трамп сообщил, что в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне обсудит итоги своих телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
