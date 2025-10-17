Требования участников митинга во Владивостоке отправили в Правительство РФ: полный список вопросов и предложений

«Вчера поздно вечером в адрес Правительства РФ были отправлены все собранные подписи — порядка 740, а также резолюция и ряд вопросов, волновавших участников митинга. Обращение было зарегистрировано под номером 2612145», — сообщил один из организаторов митинга в своем телеграм-канале.
В документе жители города и Приморского края выдвинули ряд требований. Они призвали полностью отказаться от планируемого повышения ставок сбора, указав на отсутствие современных утилизационных предприятий и резкий рост цен на автотранспорт, который тяжело сказывается на населении и бизнесе.
Кроме того, митингующие призвали обеспечить полную прозрачность в формировании размера сбора и в целевом расходовании поступающих от него средств, чтобы, по их словам, исключить практику «узаконенного грабежа» автомобилистов.
В числе других выдвинутых предложений — создание в стране современной инфраструктуры для утилизации автомобилей, пересмотр налоговой и таможенной политики для снижения стоимости ввоза машин, а также развитие отечественного автопрома через здоровую конкуренцию, а не за счет простых граждан.
Также участники акции предложили, чтобы власти обратились к крупному бизнесу с инициативой внести вклад в решение бюджетных задач, вместо того чтобы вводить новые налоги для граждан.
Помимо этого, ряд вопросов направлен председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. В частности, их интересует, как распределяются и будут распределяться собранные средства, а также на какие цели их направят. Возник вопрос и о местонахождении в России официальных заводов по утилизации автомобилей и о том, каким образом можно сдать на утилизацию собственное транспортное средство.
Организаторы митинга попросили предоставить официальные ответы, а также дать оценку принятой резолюции. Ключевым требованием стала рекомендация властям учесть мнение граждан и отказаться от повышения утилизационного сбора.
Напомним, во Владивостоке в субботу, 11 октября, состоялся согласованный митинг против повышения утилизационного сбора, собравший около 400 участников. Политолог Даниил Ермилов назвал это не просто народным протестом, а бунтом бизнеса.
Фото: ФедералПресс / Екатерина Лазарева.