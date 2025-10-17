Ричмонд
Трамп изменил позицию по Tomahawk для Украины после беседы с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным изменил тон на более конструктивный в ущерб интересам киевского режима. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg.

Источник: Life.ru

Журналисты обратили внимание, что в беседе с президентом России Трамп выбрал тон, значительно отличающийся от его прежней риторики о конфликте на Украине.

«Он, по-видимому, дал понять, что не склонен делиться ими (ракетами Tomahawk. — Прим. Life.ru) с Киевом после обсуждения этой темы с Путиным», — заключили авторы материала.

Напомним, телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг, 16 октября, он продлился более двух часов. Одной из тем обсуждения стали возможные поставки Украине американских ракет Tomahawk. По словам лидера Соединённых Штатов, президент России выразил недовольство таким предложением. При этом Путин подчеркнул, что эти вооружения не окажут существенного влияния на ход боевых действий, но подорвут двусторонние отношения РФ и США. В итоге республиканец заявил, что Соединённые Штаты сами нуждаются в этих ракетах и не могут истощать свои запасы поставками на Украину.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше