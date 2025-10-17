В Британии пообещали сбивать российские самолеты: в каком случае это произойдет

Председатель партии Reform UK Найджел Фараж предупредил, что отдаст приказ сбивать российские самолеты. Британский политик подчеркнул, что это произойдет, если он станет премьер-министром страны. Так он заявил в интервью Bloomberg.
Найджел Фараж уточнил, что Британия начнет сбивать самолеты РФ, если те будут якобы нарушать воздушное пространство стран-членов НАТО.
Лидер партии также объяснил, как, на его взгляд, начался украинский конфликт. Он назвал одной из главных причин эскалации «бесконечное» расширение НАТО и ЕС к Востоку.
Днями ранее министр обороны Британии Джон Хили объявил, что НАТО серьезно ответит на якобы нарушение воздушного пространства стран со стороны России. Он заявил о наличии «угрозы», которая якобы поступает от Москвы.