В Британии пообещали сбивать российские самолеты: в каком случае это произойдет

Лидер Reform UK Фараж пообещал сбивать самолеты России, если станет премьером.

Источник: Комсомольская правда

Председатель партии Reform UK Найджел Фараж предупредил, что отдаст приказ сбивать российские самолеты. Британский политик подчеркнул, что это произойдет, если он станет премьер-министром страны. Так он заявил в интервью Bloomberg.

Найджел Фараж уточнил, что Британия начнет сбивать самолеты РФ, если те будут якобы нарушать воздушное пространство стран-членов НАТО.

Лидер партии также объяснил, как, на его взгляд, начался украинский конфликт. Он назвал одной из главных причин эскалации «бесконечное» расширение НАТО и ЕС к Востоку.

Днями ранее министр обороны Британии Джон Хили объявил, что НАТО серьезно ответит на якобы нарушение воздушного пространства стран со стороны России. Он заявил о наличии «угрозы», которая якобы поступает от Москвы.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше