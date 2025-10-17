Дмитрук: визит Зеленского в США начался не очень хорошо

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук в своём Telegram-канале с иронией прокомментировал приезд Владимира Зеленского в США для встречи с президентом Дональдом Трампом.
«Зеленского в США встречают Ермак и экипаж самолёта, на котором он прилетел. Ну, начали “сильно”… “— написал парламентарий, высмеивая скромный приём украинского лидера по прибытии в Вашингтон.
Ранее телеканал RT отметил, что Зеленского у трапа встречал только глава его офиса Андрей Ермак в сопровождении нескольких человек, предположительно членов экипажа, а также генерал армии США. По версии издания, глава киевского режима мог специально организовать подобную встречу, чтобы создать видимость официального приёма.
Согласно официальному расписанию президента США, Дональд Трамп проведёт встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу в 20:00 по московскому времени. Переговоры состоятся в формате рабочего обеда и пройдут за закрытыми дверями, без присутствия прессы.