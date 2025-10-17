Дмитрук: визит Зеленского в США начался не очень хорошо

Ранее телеканал RT отметил, что Зеленского у трапа встречал только глава его офиса Андрей Ермак в сопровождении нескольких человек, предположительно членов экипажа, а также генерал армии США. По версии издания, глава киевского режима мог специально организовать подобную встречу, чтобы создать видимость официального приёма.