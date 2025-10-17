В Турции сообщили об ожидании нового этапа переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Диалог глав двух государств может простимулировать возобновление контактов Москвы и Киева в Стамбуле. С таким предположением обратился неназванный турецкий дипломат, пишет РИА Новости.
По его мнению, Стамбул — «логичный выбор» для проведения российско-украинских переговоров. Дипломат назвал Турцию удобной площадкой, так как страна является нейтральной стороной. По словам источника, Стамбул рассчитывает на возобновление переговоров.
«Реальные переговоры по Украине возможны лишь при наличии политической воли у самих сторон конфликта. Тем не менее, телефонный контакт может оживить дипломатическую риторику», — пояснил собеседник агентства.
В ходе диалога Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили, в том числе, поставки Вашингтоном Киеву ракет Tomahawk. По словам президента США, российский лидер не оценил эту идею.