Axios: договоренность о встрече Трампа и Путина удивила Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и его делегация не ожидали, что Дональд Трамп накануне их визита в Вашингтон проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным и объявит о личной встрече с ним в Венгрии. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом визита украинской стороны. По данным издания, команда Зеленского, прилетевшая в четверг на авиабазу Эндрюс, «удивилась», узнав о контактах между Вашингтоном и Москвой, поскольку заранее о них уведомлена не была.