Вэнс неожиданно заявил, что Россия и Украина еще не готовы заключить мир

По словам Вэнса, инициатива по поиску компромисса требует взаимного стремления заключить договор. Сейчас же, несмотря на приложенные усилия, заметного сдвига не произошло — Россия и Украина остаются на прежних позициях, пока не приблизившись к решающему шагу. Вместе с тем он выразил надежду, напомнив, что вопрос мирного процесса по-прежнему на повестке, а за последнее время ситуация несколько улучшилась.