Вэнс неожиданно заявил, что Россия и Украина еще не готовы заключить мир

В интервью Newsmax заместитель президента США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что на сегодняшний день ни Москва, ни Киев не готовы заключить соглашение о прекращении боевых действий. Даже возможные усилия нового американского лидера Дональда Трампа, который известен своей напористой дипломатией, вряд ли смогут подтолкнуть стороны к подписанию документа о мире, если обе стороны не выскажут подобной готовности.
По словам Вэнса, инициатива по поиску компромисса требует взаимного стремления заключить договор. Сейчас же, несмотря на приложенные усилия, заметного сдвига не произошло — Россия и Украина остаются на прежних позициях, пока не приблизившись к решающему шагу. Вместе с тем он выразил надежду, напомнив, что вопрос мирного процесса по-прежнему на повестке, а за последнее время ситуация несколько улучшилась.
В сентябре Трамп также сделал акцент на том, что главы государств России и Украины — Владимир Путин и Владимир Зеленский — пока не демонстрируют готовности прекратить противостояние. В октябре, после достигнутого урегулирования в секторе Газа, американский президент сообщил, что не прекращает попыток найти выход из украинского кризиса.
16 октября 2025 года прошел телефонный разговор между президентами России и США, по итогам которого стороны предварительно договорились о проведении второго саммита в Будапеште в ближайшие недели, по словам Трампа — не позднее чем через две недели.
17 октября текущего года в Вашингтон прибудет Владимир Зеленский, чтобы встретиться с Дональдом Трампом лично и обсудить перспективы поставок крылатых ракет Tomahawk для украинской армии. Ранее представитель республиканской партии отмечал, что Киев может получить подобное вооружение, если дипломатическое урегулирование затянется.
Москва выразила обеспокоенность таким развитием событий. В частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что возможные поставки ракет США станут новым этапом обострения конфликта, что вызывает у Кремля дополнительные опасения.
Читайте также: Глава ФСБ неожиданно разоблачил антироссийский план Великобритании.