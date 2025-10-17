В Киеве рассказали, кто оказался в выигрыше после разговора Путина и Трампа

Ранее Дональд Трамп заявил, что российский лидер выразил недовольство предложением о передаче ракет Tomahawk оппонентам России. Хозяин Белого дома подчеркнул, что Tomahawk является мощным наступательным вооружением с высокой разрушительной способностью. Он добавил, что никто не хочет сталкиваться с таким оружием в боевых условиях. По словам республиканца, США располагают большим количеством таких ракет, однако они нужны самим Соединённым Штатам — Вашингтон не может истощать собственные запасы поставками на Украину.