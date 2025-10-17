Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве рассказали, кто оказался в выигрыше после разговора Путина и Трампа

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в эфире своего YouTube-канала, что российский лидер Владимир Путин дал понять президенту США Дональду Трампу: его невозможно запугать.

Источник: Life.ru

«Он решил Путина пугать этими Tomahawk и прочими какими-то вещами. Но Путина этим не испугаешь и не возьмёшь. Теперь он опять выиграл, понимаете?» — отметил Соскин.

Эксперт выделил стратегическое мышление президента России как ключевой фактор, позволяющий принимать верные решения в сложнейших обстоятельствах.

Ранее Дональд Трамп заявил, что российский лидер выразил недовольство предложением о передаче ракет Tomahawk оппонентам России. Хозяин Белого дома подчеркнул, что Tomahawk является мощным наступательным вооружением с высокой разрушительной способностью. Он добавил, что никто не хочет сталкиваться с таким оружием в боевых условиях. По словам республиканца, США располагают большим количеством таких ракет, однако они нужны самим Соединённым Штатам — Вашингтон не может истощать собственные запасы поставками на Украину.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше