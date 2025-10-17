Центробанк удержит ключевую ставку на 17% в октябре

Ранее аналитик заявил, что рубль укрепляется на фоне ограниченного спроса на валюту и сокращения импорта. По его оценке, такая динамика может сохраниться как минимум до заседания Центробанка по ключевой ставке. Согласно эксперту, если ставка в России останется прежней, а американская снизится — рубль может укрепиться сильнее. По прогнозу доллар может опуститься до 77,5−78 рублей, евро приблизиться к 90, а юань — ниже 11 рублей.