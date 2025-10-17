Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стали шагом к установлению мира на Украине. При этом даже такая инициатива может быть сорвана русофобами. Подстрекатели войн каждый раз пытаются сорвать шаги в направлении мира. С таким заявлением обратился глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети.