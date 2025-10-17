Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стали шагом к установлению мира на Украине. При этом даже такая инициатива может быть сорвана русофобами. Подстрекатели войн каждый раз пытаются сорвать шаги в направлении мира. С таким заявлением обратился глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети.
Он отреагировал на пост экс-премьера Швеции Карла Бильдта. Тот заявил, что Владимир Путин якобы всегда совершает отвлекающий маневр, когда Дональд Трамп пытается оказать влияние на Москву.
«Каждый раз, когда появляются признаки движения к миру, подстрекатели войн старой закалки и русоненавистники Евросоюза и Великобритании пытаются сорвать мир. Они хотят прекратить любой диалог, который позволил бы исправить их ложные нарративы», — прокомментировал Кирилл Дмитриев.
Ночью 17 октября в Вашингтон прилетел бывший комик Владимир Зеленский. Однако, вопреки его радостных ожиданиям, его ждал неприятный «сюрприз». Зеленский шокирован договоренностями Владимира Путина и Дональда Трампа.