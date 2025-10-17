В Башкирии ввели новые выплаты для жен военнослужащих. Беременные жены военных получат по 49 тысяч рублей.
Соцфонд ввел единовременную выплату для женщин, чьи мужья служат по призыву, участвуют в СВО или являются курсантами первого курса военных училищ.
Пособие в размере 49 064 рублей можно оформить с шестого месяца беременности. После рождения ребенка выплачивается ежемесячное пособие 21 027 рублей до достижения трех лет.
Заявление рассматривается до 10 рабочих дней через портал госуслуг, МФЦ или отделения Соцфонда. Обязательное условие — предоставление документа из военной части с указанием срока службы мужа.