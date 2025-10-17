Скачко: Зеленский может уволить Кличко, как экс-мэра Одессы

Владимир Зеленский может уволить мэра Киева Виталия Кличко из-за наличия второго гражданства, как сделал это с экс-главой Одессы Геннадием Трухановым. Об этом aif.ru заявил политолог Владимир Скачко.
«Если проверить всех мэров городов, то у них будет два, а то и три гражданства. Если покопаться в этом белье, можно любого уволить, особенно неугодного. Потому что по украинским законам для тех, кто занимает подобные должности, недопустимо иметь любое другое гражданство, будь оно чешским, российским или любым другим. Кличко тоже можно снять, у него немецкое гражданство, осталось только правильно его немецкий паспорт нарисовать», — сказал Скачко.
Политолог подчеркнул, что киевские власти таким образом добиваются максимального ужесточения режима на Украине, чтобы он мог продержаться несколько лет.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Геннадия Труханова, бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.
Недавно в правящей партии «Слуга народа» предложили убрать Кличко с поста мэра Киева.