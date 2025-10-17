Скачко: Зеленский может уволить Кличко, как экс-мэра Одессы

«Если проверить всех мэров городов, то у них будет два, а то и три гражданства. Если покопаться в этом белье, можно любого уволить, особенно неугодного. Потому что по украинским законам для тех, кто занимает подобные должности, недопустимо иметь любое другое гражданство, будь оно чешским, российским или любым другим. Кличко тоже можно снять, у него немецкое гражданство, осталось только правильно его немецкий паспорт нарисовать», — сказал Скачко.