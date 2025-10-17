Новый глава военной администрации Одессы Сергей Лысак, назначенный после скандального отстранения мэра Геннадия Труханова, оказался связан с криминальным авторитетом. По данным aif.ru, он поддерживает тесные отношения с Игорем Хромовым по кличке «Жаба» (или «Лягушка») — лидером одной из крупнейших ОПГ «Девятки», занимающейся мошенническими колл-центрами.
Ранее Лысак возглавлял управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровской области, которая считается «столицей мошенников». Украинский офицер часто появлялся на публике в компании «Лягушки». Одно из подтверждений — совместные фото на турнире по ММА в декабре 2023 года.
Как сообщили aif.ru источники в российских силовых структурах, отставку Труханова и назначение Лысака сопровождали грубые фальсификации.
«В СБУ были грубо сфабрикованы “копии российского паспорта” (документ с данным номером принадлежит другому человеку, а “сотрудница МВД”, выдавшая справку, по данным СМИ, уже несколько лет не работает в российских правоохранительных органах)», — отметил источник.
Таким образом, Служба безопасности Украины, которая «сфабриковала» дело, получила и ключевую должность в городе.