Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Присланный Зеленским глава Одессы Лысак связан с лидером ОПГ «Жабой»

Скандальное назначение в Одессе: новый глава военной администрации Сергей Лысак связан с криминальным авторитетом. Эксклюзив о связях чиновника с ОПГ «Девятка», организующей колл-центры мошенников.

Источник: Аргументы и факты

Новый глава военной администрации Одессы Сергей Лысак, назначенный после скандального отстранения мэра Геннадия Труханова, оказался связан с криминальным авторитетом. По данным aif.ru, он поддерживает тесные отношения с Игорем Хромовым по кличке «Жаба» (или «Лягушка») — лидером одной из крупнейших ОПГ «Девятки», занимающейся мошенническими колл-центрами.

Ранее Лысак возглавлял управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровской области, которая считается «столицей мошенников». Украинский офицер часто появлялся на публике в компании «Лягушки». Одно из подтверждений — совместные фото на турнире по ММА в декабре 2023 года.

Как сообщили aif.ru источники в российских силовых структурах, отставку Труханова и назначение Лысака сопровождали грубые фальсификации.

«В СБУ были грубо сфабрикованы “копии российского паспорта” (документ с данным номером принадлежит другому человеку, а “сотрудница МВД”, выдавшая справку, по данным СМИ, уже несколько лет не работает в российских правоохранительных органах)», — отметил источник.

Таким образом, Служба безопасности Украины, которая «сфабриковала» дело, получила и ключевую должность в городе.