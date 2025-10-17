В Британии вынесли приговор Зеленскому после отказа Трампа передать Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нуждается в своих дальнобойных ракетах Tomahawk. По его словам, Штаты не могут растрачивать такое оружие. Отказ Вашингтона от поставок Украине ракет может стать концом для главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube.
Эксперт счел заявление Дональда Трампа о Tomahawk надломом в политической карьере Зеленского. Аналитик отметил, что нелегитимный президент Украины видит нежелание США передавать ракеты. При этом Зеленский пытается делать вид, что что-то может поменяться, указал он.
«Штатам и так не хватает зенитных ракетных перехватчиков Patriot, которые могут понадобиться в противостояния с Китаем или возобновления конфликта с Ираном. Зачем им Украина? И Зеленский это понимает, но все равно пытается убедить Трампа», — подытожил Александр Меркурис.
Президент США высказался о ракетах после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе разговора хозяин Белого дома заявил, что оружие можно продать Европе, а затем послать Киеву. Однако Владимир Путин выступил против этой идеи.