Объем госдолга Башкирии снизился до 69,9 млрд рублей

Как сообщал «Ъ-Уфа», 25 сентября Курултай Башкирии принял изменения в региональный бюджет — верхний предел госдолга повышен с 75,9 млрд до 90,03 млрд руб. С учетом увеличения дефицита бюджета в 2,9 раза минфин планирует разместить облигации на 16 млрд руб., взять кредит в банке на 84 млн руб. и привлечь 1,5 млрд руб. в виде инфраструктурного займа.