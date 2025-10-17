Михаил Котюков: характер сибиряка сломить невозможно, русского человека не победить на поле боя

После церемонии Михаил Котюков пообщался с ветеранами. «Вы своим примером показываете, что характер сибиряка сломить невозможно, русского человека не победить на поле боя. Пока мы вместе — ни один враг не ступит на нашу территорию. Несмотря на ранения, вы продолжаете занимать активную жизненную позицию, и я приглашаю вас принять участие в соревнованиях Кубка защитников Отечества — в качестве спортсменов или болельщиков — это неважно, главное приходите, обязательно вместе с семьями», — отметил шубернатор. Также сегодня глава региона вручил дипломы и памятные медали финалистам чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди участников специальной военной операции.