Михаил Котюков: характер сибиряка сломить невозможно, русского человека не победить на поле боя

Обладателями необходимой техники стали — житель Богучанского муниципального округа Евгений Леонович и красноярец Николай Кабанцев. В ходе выполнения боевых задач военнослужащие получили тяжелые ранения ног. За личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные во время службы, оба имеют высокие награды.
Сегодня ветераны ведут активный образ жизни — работают, принимают участие в патриотических и волонтерских мероприятиях, занимаются спортом и творчеством, находят время для хобби — туризма и рыбалки. Как рассказал руководитель регионального филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Александр Украинцев, в Красноярском крае ключи от автомобилей уже получили 8 ветеранов СВО. Прежде чем сесть за руль своих новых адаптированных кроссоверов они проходят необходимое обучение.
После церемонии Михаил Котюков пообщался с ветеранами. «Вы своим примером показываете, что характер сибиряка сломить невозможно, русского человека не победить на поле боя. Пока мы вместе — ни один враг не ступит на нашу территорию. Несмотря на ранения, вы продолжаете занимать активную жизненную позицию, и я приглашаю вас принять участие в соревнованиях Кубка защитников Отечества — в качестве спортсменов или болельщиков — это неважно, главное приходите, обязательно вместе с семьями», — отметил шубернатор. Также сегодня глава региона вручил дипломы и памятные медали финалистам чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди участников специальной военной операции.
Событие состоялось минувшим летом в Казани. Участие в нем от Красноярского края приняли восемь ветеранов. Даниил Гуляев стал финалистом в компетенции «Слесарное дело», Роман Зубарев — в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».