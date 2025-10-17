В России планируют ограничить использование импортных катетеров и стентов

В Минпромторге отметили, что в настоящее время в России действует не менее семи предприятий, занимающихся производством указанных медицинских изделий. В пояснительной записке к документу отмечается, что суммарные производственные мощности российских предприятий позволяют выпускать более 700 тысяч коронарных стентов и 650 тысяч баллонных катетеров в год.