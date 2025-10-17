Власти прокомментировали слух о закрытии части АЗС в Омской области

В социальных сетях стал распространяться очередной фейковый документ. В бумаге, заявленной как постановление от четверга, 16 октября 2025 года, о временной приостановке деятельности автозаправочных станций на территории Омской области, указано, что деятельность всех заправок, за исключением ряда известных, решено приостановить. Причиной указываются якобы участившиеся случаи продажи моторного топлива ненадлежащего качества, содержащего посторонние примеси.
Однако в правительстве региона опровергли существование такого документа.
«Губернатор Омской области Виталий Хоценко подобного документа не подписывал. Такого постановления не существует — это фейк», — прокомментировала пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева.
Отметим, это далеко не первый случай, когда в соцсетях распространяются «липовые» указы, которые на самом деле не издавались. Так, две недели назад распространился поддельный документ о якобы ограничении продажи гречки.