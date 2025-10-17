Рогов объяснил, для чего Киев бьет по российским журналистам

Боевики ВСУ нанесли удар по российским военным корреспондентам. В результате журналист Иван Зуев скончался от полученных травм. Находившийся рядом военкор Юрий Войткевич перенес операцию, его состояние стабилизировали. Член Общественной палаты России от Запорожской области Владимир Рогов охарактеризовал удар ВСУ по журналистам как фирменный почерк нацистов.