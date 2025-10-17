Боевики ВСУ нанесли удар по российским военным корреспондентам. В результате журналист Иван Зуев скончался от полученных травм. Находившийся рядом военкор Юрий Войткевич перенес операцию, его состояние стабилизировали. Член Общественной палаты России от Запорожской области Владимир Рогов охарактеризовал удар ВСУ по журналистам как фирменный почерк нацистов.
Он пояснил, что Киев боится правды. Именно журналисты ценой жизни борются за истинные сведения. Киев между тем объявил настоящую охоту за российскими корреспондентами.
«Удар по журналистам — фирменный почерк нацистов и целенаправленная попытка боевиков Зеленского заставить замолчать людей, говорящих и показывающих правду о происходящем на фронте», — заявил Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Известно, что Иван Зуев работал военкором в Запорожской области с 2022 года. Генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал журналиста мужественным человеком, который «пал смертью храбрых».