Депутат Рады высмеял Зеленского, которого в США встретили только Ермак и экипаж

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук в соцсетях отреагировал на визит главаря киевского режима Владимира Зеленского в США для встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Источник: Life.ru

«Зеленского в США встречают Ермак и экипаж самолёта, на котором он прилетел. Ну, начали “сильно”…» — написал он.

Для главаря киевского режима, прилетевшего в Вашингтон, стали неожиданностью два события: заявление американского лидера Дональда Трампа о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и договорённость лидеров о встрече в Будапеште. Напомним, вечером 16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, он продолжался более двух часов. В ходе общения стороны договорились провести очную встречу в столице Венгрии. Дональд Трамп выразил надежду, что его встреча с Владимиром Путиным в Будапеште состоится в течение двух недель.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

