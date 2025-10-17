Мемориал «Павшим Героям» открыли на территории ДВГУПС в Хабаровске

«Этот мемориальный комплекс не просто памятник. Это символ, соединяющий эпохи, и наша общая клятва верности прошлому. Он посвящен тем, чьи имена навсегда вписаны в историю ДВГУПС и России: студентам и преподавателям, которые встали на защиту Отечества и отдали за него самое ценное — свои жизни», — отметил ректор ДВГУПС Владимир Буровцев.