Мемориал «Павшим Героям» открыли на территории ДВГУПС в Хабаровске

Накануне, 16 октября, в ДВГУПС открыли мемориал «Павшим Героям», посвященный работникам и студентам вуза, погибшим при исполнении воинского долга, сообщает пресс-служба института в официальном Telegram-канале (18+).
«Этот мемориальный комплекс не просто памятник. Это символ, соединяющий эпохи, и наша общая клятва верности прошлому. Он посвящен тем, чьи имена навсегда вписаны в историю ДВГУПС и России: студентам и преподавателям, которые встали на защиту Отечества и отдали за него самое ценное — свои жизни», — отметил ректор ДВГУПС Владимир Буровцев.
В торжественной церемонии приняли участие советник генерального директора РЖД, первый министр путей сообщения РФ Геннадий Фадеев, заместитель начальника Главного управления Железнодорожных войск Минобороны России Сергей Соловьев, представители дипломатических миссий КНР и КНДР, сотрудники и студенты вуза.
Право зажечь Вечный огонь было предоставлено матери выпускника Военного учебного центра Александра Одаева Елене Одаевой. Офицер погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО и был награждён орденом Мужества.
Рядом с мемориалом заложили Аллею выпускников военной подготовки, посвященную всем, кто учился в Военном учебном центре при ДВГУПС.