Бюджет Омска на 2026 год впервые за 13 лет не будет дефицитным

По сравнению с проектом бюджета-2025 налоговые и неналоговые доходы бюджета 2026 года прогнозируются с ростом на 741 млн рублей и составят порядка 22,3 млрд рублей. Безвозмездные поступления запланированы в объеме 18,1 млрд рублей. На 1,1 млрд рублей увеличится и сумма межбюджетных трансфертов — в проект бюджета 2026 года по этой статье заложено 18 млрд. По факту же, по словам Ольги Илютиковой, уже сейчас у города почти 21 млрд межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов.