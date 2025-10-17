Ричмонд
Бюджет Омска на 2026 год впервые за 13 лет не будет дефицитным

Доходы будут равны расходам, при этом социальная направленность бюджета сохранится.

Источник: Комсомольская правда

В администрации города Омска закончили работу по формированию бюджета на 2026 год и плановые периоды 2027−2028 годов. Сейчас проект главного финансового документа города передан на рассмотрение в Омский городской Совет. О том, каким будет бюджет Омска, рассказала директор департамента финансов администрации города Ольга Илютикова.

Прежде всего, финансист отметила главную особенность бюджета следующего года — он бездефицитный.

«Впервые, как минимум за последние 13 лет, с 2012 года, расходы в нем будут равны доходам», — отметила Илютикова.

По прогнозам специалистов, бюджет города на 2026 год составит 40,4 млрд рублей, на 2027 — 38,3 млрд рублей, на 2028 — 37 млрд рублей. Как подчеркнула Ольга Илютикова, эти цифры не окончательные. Например, в бюджет нынешнего 2025 года изменения вносились порядка пяти раз, и каждый — в сторону увеличения. В итоге основные параметры бюджета на текущий год составили по доходам 43,4 млрд рублей, расходам — 46 млрд, дефицит равен 2,6 млрд рублей.

«Первоначально мы закладывали в доходную часть бюджета 2025 года 38 млрд 470 млн рублей. Увеличение произошло за счет собственных налоговых и неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов. К примеру, собственные доходы города выросли до 21 млрд 904 млн, еще примерно на 200 млн вырастет бюджет в ноябре», — раскрыла детали Ольга Илютикова.

Фото: Сергей Сапоцкий.

По сравнению с проектом бюджета-2025 налоговые и неналоговые доходы бюджета 2026 года прогнозируются с ростом на 741 млн рублей и составят порядка 22,3 млрд рублей. Безвозмездные поступления запланированы в объеме 18,1 млрд рублей. На 1,1 млрд рублей увеличится и сумма межбюджетных трансфертов — в проект бюджета 2026 года по этой статье заложено 18 млрд. По факту же, по словам Ольги Илютиковой, уже сейчас у города почти 21 млрд межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов.

В муниципальный дорожный фонд, из которого финансируются работы по содержанию и ремонту дорог и обустройство тротуаров, на 2026 год за счет средств города заложено 3 млрд 182 млн — столько же, сколько и в этом году. В целом, с учетом вливаний вышестоящих бюджетов размер дорожного фонда составит более 4,7 млрд.

На реализацию адресной инвестиционной программы в казне города заложен 1 млрд 21 млн. На эти средства в городе будет проведена реконструкция троллейбусного депо на улице Ватутина, обустроено восемь объектов коммунальной инфраструктуры и пять автомобильных дорог, построено три детских сада и школа. Например, в планах обустройство водопроводов по улице Маргелова, в микрорайонах Новоалександровский и Загородный, устройство пожарных гидрантов по улице Саратовской, в поселках Дальний и Степной, ливневая канализация по улицам Пригородная и Масленникова. Также планируется строительство 58 линий наружного освещения.

Детский сад на улице Завертяева в Центральном округе будет возведен в рамках национального проекта «Семья». Еще один детский сад должен появиться по проспекту Мира, 65А — учреждение планируется построить за счет инфраструктурного сбора, его с 2024 года в бюджет перечисляют застройщики.

Еще одно дошкольное учреждение на средства инфраструктурного сбора будет построено в третьем микрорайоне в Амурском. Кроме того, в проекте адресной инвестиционной программы на 2026−2028 годы предусмотрено строительство школы по улице Завертяева. Как подчеркнула Ольга Илютикова, бюджет города продолжает оставаться социальным.

«Мы заложили средства на обеспечение заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом повышения МРОТ с 1 января 2026 года и исполнения майских указов Президента и прочих обязательств. Основной объем средств, это более 26 млрд рублей, направлен на социальный блок. К примеру, только на обеспечение питания детей в дошкольных и школьных учреждениях заложено порядка 900 млн рублей», — рассказала Ольга Илютикова.

Кроме того, город продолжит работу по реализации национальных проектов и федеральных программ, обновлению городского парка дорожной техники, устройству и ремонту тротуаров и межквартальных проездов, обустройству подъездных путей к образовательным учреждениям. Так, будет продолжена начавшаяся в этом году работа по замене тепловых сетей в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и формированию комфортной городской среды. Около 4,3 млрд рублей заложено в бюджете на участие в национальных проектах «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья».

Отдельным блоком в размере 1 млрд 105 млн заложены в казне 2026 года средства на исполнение судебных решений. Деньги будут направлены на исполнение предписаний надзорных органов, текущий ремонт и материально-техническое обслуживание, снос и кронирование деревьев, охрану учреждений образования, капитальный ремонт МКД, переселение граждан из аварийного жилья, ликвидацию несанкционированных свалок и другие обязательства.

На публичные слушания проект бюджета будет вынесен 7 ноября, а далее бюджет будет принят на заседании Омского городского Совета.