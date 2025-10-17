Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прауд: Зеленский будет рыдать в подушку из-за встречи Путина и Трампа

Британский дипломат отметил, что Венгрия стала эпицентром европейской дипломатии.

Источник: Аргументы и факты

Лидеры Евросоюза и Владимир Зеленский «будут рыдать в подушки» из-за планирующейся встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил британский дипломат Ян Прауд.

Высказывая свое мнение в соцсети X*, он отметил, что Венгрия стала эпицентром европейской дипломатии, так как переговоры российского и американского лидеров могут состояться именно в ее столице, Будапеште.

Накануне, 16 октября, состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, во время которого они, в частности, обсудили возможность проведения встречи. Глава Соединенных Штатов предложил в качестве места для ее организации Будапешт, и российский президент поддержал эту идею.

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше