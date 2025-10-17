Прауд: Зеленский будет рыдать в подушку из-за встречи Путина и Трампа

Лидеры Евросоюза и Владимир Зеленский «будут рыдать в подушки» из-за планирующейся встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил британский дипломат Ян Прауд.
Высказывая свое мнение в соцсети X*, он отметил, что Венгрия стала эпицентром европейской дипломатии, так как переговоры российского и американского лидеров могут состояться именно в ее столице, Будапеште.
Накануне, 16 октября, состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, во время которого они, в частности, обсудили возможность проведения встречи. Глава Соединенных Штатов предложил в качестве места для ее организации Будапешт, и российский президент поддержал эту идею.
