Царев: бойцы РФ закрепились в северной части Дробышева под Красным Лиманом

Экс-парламентарий сообщил также о продолжающихся боях за поселок Ставки.

Источник: Аргументы и факты

Российским военным удалось закрепиться в северной части поселка Дробышево под Красным Лиманом, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«На краснолиманском направлении идут бои в районе Дробышево и Новоселовки. По данным с мест, ВС РФ закрепились в северной части Дробышева», — написал он.

Экс-парламентарий сообщил также о продолжающихся боях за поселок Ставки, расположенный в 11 км от Дробышева. Царев упомянул о блокировании российскими военными дороги, по которой шло снабжение украинских боевиков в этом населенном пункте.

Напомним, сообщения о том, что подразделения РФ перерезали дорогу Дробышево — Ставки, появились в минувший четверг. Сообщалось также о ведении российскими военными, продвигающимися к Красному Лиману, боев к западу от Дробышева.

