Фараж пообещал сбивать российские самолёты, если станет премьером Британии

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что в случае избрания на пост премьер-министра Великобритании будет приказывать сбивать российские самолёты, якобы нарушающие воздушное пространство НАТО. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Источник: Life.ru

«Фараж поддержал идею сбивать российские самолёты, входящие в воздушное пространство НАТО», — отметил источник.

Помимо этого, Фараж заявил о поддержке передачи замороженных российских активов Украине и не исключил возможности отправки британских войск на территорию страны в составе миротворческого контингента ООН.

Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию с призывом к странам Евросоюза сбивать российские самолёты в случае нарушения ими европейского воздушного пространства. Это произошло на фоне обвинений России в неоднократных нарушениях воздушного пространства стран ЕС. Примечательно, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф накануне заявил об отсутствии у ЕС доказательств причастности России к инцидентам с запуском дронов над европейской территорией.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

