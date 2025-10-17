Фараж пообещал сбивать российские самолёты, если станет премьером Британии

«Фараж поддержал идею сбивать российские самолёты, входящие в воздушное пространство НАТО», — отметил источник.
Помимо этого, Фараж заявил о поддержке передачи замороженных российских активов Украине и не исключил возможности отправки британских войск на территорию страны в составе миротворческого контингента ООН.
Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию с призывом к странам Евросоюза сбивать российские самолёты в случае нарушения ими европейского воздушного пространства. Это произошло на фоне обвинений России в неоднократных нарушениях воздушного пространства стран ЕС. Примечательно, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф накануне заявил об отсутствии у ЕС доказательств причастности России к инцидентам с запуском дронов над европейской территорией.
