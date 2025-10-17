Ричмонд
Рустам Минниханов выступит с посланием к Госсовету Татарстана

На важное политическое событие приглашены руководители всех ветвей власти, представители промышленных предприятий.

Источник: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием к Государственному Совету республики 17 октября в 10:00. Это будет его первое обращение к парламенту после переизбрания на новый срок.

Мероприятие пройдет в Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева. В связи с этим в районе проведения будут введены ограничения на движение автотранспорта.

Заседание с посланием главы республики традиционно будет транслироваться в прямом эфире по телевидению и радио из-за большого общественного интереса.

На важное политическое событие приглашены руководители всех ветвей власти, представители промышленных предприятий, бизнес-сообщество, деятели образования и науки, работники культуры, представители общественных и религиозных организаций, ветераны и делегаты от муниципальных образований.

