Newsweek: разговор Путина и Трампа поставил под вопрос планы Киева

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поставила под сомнение планы Киева, пишет Newsweek.
В публикации отмечается, что работа по подготовке к переговорам Владимира Зеленского с Трампом «быстро оказалась в тени новостей об очередном саммите Трампа и Путина».
Подчеркивается, что это событие заставило украинских и западных экспертов усомниться в дальнейшей роли Зеленского в процессе урегулирования конфликта на Украине. В частности под вопросом оказалась возможная поставка ракет Tomahawk Киеву, о которой Трамп мог бы объявить на предстоящей встрече с Зеленским.
Агентство Bloomberg писало, что после разговора с Путиным Трамп изменил позицию по Tomahawk.
Президент США Дональд Трамп также заявил, что встретится президентом РФ в венгерской столице.