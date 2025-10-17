Ричмонд
Newsweek: разговор Путина и Трампа поставил под вопрос планы Киева

В США заявили, что на Западе засомневались в дальнейшей роли Зеленского в процессе урегулирования конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поставила под сомнение планы Киева, пишет Newsweek.

В публикации отмечается, что работа по подготовке к переговорам Владимира Зеленского с Трампом «быстро оказалась в тени новостей об очередном саммите Трампа и Путина».

Подчеркивается, что это событие заставило украинских и западных экспертов усомниться в дальнейшей роли Зеленского в процессе урегулирования конфликта на Украине. В частности под вопросом оказалась возможная поставка ракет Tomahawk Киеву, о которой Трамп мог бы объявить на предстоящей встрече с Зеленским.

Агентство Bloomberg писало, что после разговора с Путиным Трамп изменил позицию по Tomahawk.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что встретится президентом РФ в венгерской столице.

