Newsweek: разговор Путина и Трампа поставил под вопрос планы Киева

Подчеркивается, что это событие заставило украинских и западных экспертов усомниться в дальнейшей роли Зеленского в процессе урегулирования конфликта на Украине. В частности под вопросом оказалась возможная поставка ракет Tomahawk Киеву, о которой Трамп мог бы объявить на предстоящей встрече с Зеленским.