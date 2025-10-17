Когда придут за вашей квартирой: десятки приморцев ответят по делу Николаева

Согласно определению Ленинского районного суда Владивостока от 4 сентября 2025 года, под арест попало 123 объекта недвижимости, предположительно связанных со структурами «близкими к Николаеву». Среди адресов: Океанский проспект, улицы Светланская, Пограничная, Калинина, Фадеева и десятки других.
Вот так, почти через 20 лет после правления ВВН в городе началась волна «экспроприации экспроприаторов». Хотя сами владельцы арестованного имущества, а таких набралось несколько десятков, утверждают, что они обычные предприниматели, у которых никогда не было общих дел ни с «кланом Николаева», ни с городской властью. Более того, некоторые помещения уже были перепроданы по нескольку раз — не повезло тем, кто оказался крайним… то есть, последним владельцем на момент следственных действий.
«Мы предприниматели Владивостока. Работаем в разных сферах: медицина, кафе, хостелы, салоны красоты. Помещения покупали через открытые объявления на Farpost, часто в ужасном состоянии: без воды, канализации, света. Вкладывали сотни тысяч в ремонт. Сегодня они работают, платятся налоги. И вдруг мы узнаем, что на объекты наложен арест по делу Николаева», — говорят владельцы помещений.
Более того, они утверждают, что никаких уведомлений от суда не получали, а о запретах узнали случайно.
«Я в 2022 году купил помещение в 40 квадратов, проверил все, оформил через Росреестр. И вот теперь прокуратура подала иск и наложила арест. Почему двадцать лет никто ничего не делал? Почему теперь у меня забирают честно купленное имущество?», — задается вопросом предприниматель Олег.
И действительно, зачем торопиться? Двадцать лет подождали, и вот наконец-то добрались. Главное, не нарушая общих трендов борьбы с коррупцией.
Другие участники смотрят на ситуацию, куда проще: «Я все отремонтировала, нашла арендатора, заключила договор. Все официально. А теперь арендатор будет платить не мне, а им, тем, кто придет “забирать”», — рассказала предпринимательница.
А чего вы хотели? Бизнес — это риск.
Ну и что, что большинство помещений, на которые наложили аресты, были распроданы в период с 2014 по 2024 годы. У госслужащих все очень логично, если имущество имеет отношение к делу, то его стоит арестовать и вернуть. А как поступать с добросовестным приобретателем — это к данному делу не относится.
Как, например, детские лагеря в пригороде Владивостока, приватизированные в 90-е, перепроданные в нулевые и десятые, поменявшие в ряде случаев по нескольку владельцев, а некоторые даже снесенные в 20-е годы, все еще «возвращают» в судах — здесь тоже не повезло тому, кто оказался последним в списке правообладателей.
Ранее экономист Максим Кривелевич уже отмечал опасность данной тенденции: «Если человек купил помещение легально, прошел регистрацию, заплатил налоги, он должен быть защищен. Но когда спустя годы у него могут все забрать “по делу из прошлого”, это не борьба с коррупцией, это хаос. Ни один инвестор в таких условиях не придет».
При этом в таких делах не отвечает ни должностное лицо, ни структура, допустившие в этом самом прошлом вывод имущества из государственной или муниципальной собственности. Почему? — вопрос риторический.
В последние несколько лет, не смотря на заявления Президента, в России ударными темпами реализуется сценарий «обратной приватизации». Давайте предположим каким будет следующий шаг в «деле Николаева»? Если следовать логике суда, то можно, например, арестовать квартиры в домах, построенных компаниями экс-мэра и его близких. Раз уж начали чистку, то зачем останавливаться? Нет, скажете. Этого не допустят, чтобы отбирать жилье уже у физических лиц. Ну тут как посмотреть…
Да и ходить далеко не надо. Вспомнить можно жилой комплекс «Бархат», что у трассы на Шамору. Компания — застройщик, будучи резидентом Свободного порта Владивосток, получила землю, распродала участки под частные дома. Люди купили, оформили, взяли ипотеки, и получили иски с требованием вернуть землю в муниципалитет. Итог — без домов, без земли, но с ипотеками.
Это про богатых землевладельцев, скажете вы. Можно вспомнить ситуацию на Спутнике, где отобрать собирались участки почти у 200 семей, даже у инвалидов и многодетных, получивших их в рамках реализации социальных программ от администрации Владивостока.
Так, что мысль о квартирах — не фантазия. Но как же быть нынешним предпринимателям? Известно, что они готовят коллективный иск, надеясь доказать, что не имеют отношения к Николаеву. Однако судя по общему тренду, «Николаевской» может оказаться даже бабушка-пенсионерка, покупавшая, когда-то дешевую рыбу на акциях бывшего мэра.