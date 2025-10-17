Когда придут за вашей квартирой: десятки приморцев ответят по делу Николаева

Вот так, почти через 20 лет после правления ВВН в городе началась волна «экспроприации экспроприаторов». Хотя сами владельцы арестованного имущества, а таких набралось несколько десятков, утверждают, что они обычные предприниматели, у которых никогда не было общих дел ни с «кланом Николаева», ни с городской властью. Более того, некоторые помещения уже были перепроданы по нескольку раз — не повезло тем, кто оказался крайним… то есть, последним владельцем на момент следственных действий.