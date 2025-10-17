Авиация уничтожила пункты дислокации ВСУ в Мирнограде и Успеновке

Кадры уничтожения пунктов временной дислокации ВСУ в Мирнограде и запорожском селе Успеновка опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
По информации источников канала, в Мирнограде под удар попали боевики 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Для поражения пункта их дислокации были применены бомбы ФАБ-500.
Сообщается, что в Успеновке трехтонные бомбы поразили ФАБ-3000 ПВД 110-й мехбригады противника.
Информации о потерях ВСУ в результате ударов нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта дислокации боевиков ВСУ пункта временной дислокации ВСУ на территории кирпичного завода в Красноармейске.