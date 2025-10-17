Стало известно, как российский боец спас собаку из-под завалов в Курской области

В Ольговке Курской области российский штурмовик вытащил немецкую овчарку из-под обломков разрушенного дома.
Об этом РИА «Новости» рассказала Екатерина Жильникова, руководитель приюта для животных «Право жить». По её словам, военнослужащий лично вынес собаку на руках из-под завалов, спасая животное в сложных условиях.
Позже овчарка поступила под опеку в местный приют. История получила широкий отклик благодаря проявленному состраданию и взаимопомощи.
В начале 2025 года СМИ также писали о другой собаке — по кличке Трицикл — которая спасла российских военных на Харьковском направлении, приняв на себя взрыв и тем самым защитив бойцов от гибели. В результате подрыва животному ампутировали часть лапы.
