Стало известно, как российский боец спас собаку из-под завалов в Курской области

В Ольговке Курской области российский штурмовик вытащил немецкую овчарку из-под обломков разрушенного дома.

Об этом РИА «Новости» рассказала Екатерина Жильникова, руководитель приюта для животных «Право жить». По её словам, военнослужащий лично вынес собаку на руках из-под завалов, спасая животное в сложных условиях.

Позже овчарка поступила под опеку в местный приют. История получила широкий отклик благодаря проявленному состраданию и взаимопомощи.

В начале 2025 года СМИ также писали о другой собаке — по кличке Трицикл — которая спасла российских военных на Харьковском направлении, приняв на себя взрыв и тем самым защитив бойцов от гибели. В результате подрыва животному ампутировали часть лапы.

